إيران: معرضون لأوضاع صعبة مع تفشي أكبر موجات كورونا

قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، إن النظام الصحي معرض لأوضاع صعبة مع تفشي أكبر موجة لكورونا، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت الماضي، من الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد في محافظتين إيرانيتين.وقال روحاني في اجتماع بالمقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا: "لسوء الحظ، بدأت الموجة الرابعة من انتشار المرض في مقاطعتين من البلاد، إذا لم نتبع القواعد، فستنتشر هذه الموجة في المحافظات الأخرى أيضًا".وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن الإنتاج المشترك للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" قد يبدأ في أبريل في إيران.