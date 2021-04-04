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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد التشييد يخاطب شركات المقاولات لصيانة المسطحات الخضراء بجزيرة الصناعات الخفيفة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:10 م
المصري لمقاولي التشييد
المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات ذات الفئة الأولى المتخصصة في أعمال صيانة المسطحات الخضراء، لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات بجزيرة الصناعات الخفيفة أمام الحي السكني الثاني والثالث والسادس وواجه بمشروع ابني بيتك واستكمال مشروع «ابني بيتك 1» بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة.

وفيما يخص الشروط الفنية والمواصفات، أوضح اتحاد المقاولين أن العطاء سيقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للمالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 60 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف اتحاد المقاولين أن جلسة الاستفسارات ستعقد يوم الأربعاء 21 أبريل بمقر الجهاز، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء 5 مايو بمقر الجهاز، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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