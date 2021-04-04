«التخطيط»: إشادة دولية بالموازنة المصرية للعام المقبل

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من التقارير الدولية التى أشادت بأداء الاقتصاد المصري وتوقعت عودته لمساره الصعودى بدءًا من العام المالى المقبل، حيث ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن مشروع الموازنة المصرية للعام المقبل يؤكد الاتجاه للعودة لمسار ما قبل جائحة كورونا.أشارت وزارة التخطيط، وفقًا لسلسلة إنفوجرافات نشرت عبر موقعها الرسمى، إلى توقعات البنك الإفريقى للتنمية بشأن عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل كورونا فى 2022، بنسبة نمو 4.9% مقابل 3% فى 2021، و3.6% فى عام 2020 مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية.