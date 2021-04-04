طرح البوستر الدعائي لبرنامج «رامز عقله طار»

طرحت الشركة المنتجة لبرنامج «رامز عقله طار» البوستر الرسمي له.وانتهي فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه على شبكة قنوات mbc في رمضان 2021 من مونتاج عدد كبير من الحلقات.ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة له كافة تفاصيله واسمه النهائي الأسبوع المقبل.وانتهى الفنان رامز جلال من تسجيل تتر برنامجه الرمضاني الجديد.وكان رامز جلال قد انتهى من تصوير البرنامج بالكامل داخل لوكيشن خاص بالمملكة العربية السعودية هذا العام للمرة الأولى في مواسم البرنامج المختلفة، بعد أن كان من المقرر أن يصوره في الإمارات العربية المتحدة في بداية العام.وعلمت «الدستور» أن رامز صوّر 29 حلقة فقط على أن يتم إذاعة حلقة مجمعة من الحلقات يوم 30 رمضان.ويقدم رامز في برنامجه الجديد المعروف إعلاميا باسم "رامز مريض نفسي" فكرة مختلفة من خلال التصوير في مدينة ملاهي تم تصميمها للتصوير فيها، حيث يجد الضيف نفسه في فخ كبير من خلال السقوط من إحدى الألعاب بطريقة سريعة وغريبة وسرعان ما يجد نفسه فيما يشبه النفي وبعدها يجري لمسافة للبعد عن الخطر الذي يحيط به ومن ثم يظهر له رامز جلال بشكل غريب فيحدث الصدام بينه وبين الضيوف، وتعرض رامز للضرب في كثير من حلقات البرنامج الجديد.وخلال البرنامج الجديد استعان رامز جلال هذا العام بالإعلامية السعودية لجين عمران للمشاركة في الإيقاع بالضحايا.