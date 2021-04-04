«برلمانى»: مصر عادت لعصرها الذهبى

عبر المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة ومدينة نصر؛ عن فخره وسعادته بما قدمته مصر أمس من عرض وتنظيم أبهر العالم بحق في تناغم بين كل الجهود من إخراج وتلحين وتنفيذ لموكب المومياوات الملكية الذهبي وافتتاح متحف الحضارة.وقال شكري، إن فعاليات الأمس أحيت الأمل في وجدان كل مصرى محب لبلده، وأعطت رسالة للجميع أن مصر عادت شمسها الذهب، وأنها تستعيد بهاءها وجمالها وتقدم فنًا وإبهارًا بلا حدود.وأضاف عضو مجلس النواب أن العالم كله شهد عرضًا ينضح بحداثة مصر وعراقتها في آن واحد، وشهد أوركسترا وأداء وإضاءة وتنسيقا يليق بافتتاح دورة أوليمبية في شوارع القاهرة فيها مزيج جميل من عبق حضارتنا من الدير البحري والجيزة وسقارة وغيرها من الأماكن.ولفت شكري إلى أن توقيت الموكب بعد أيام قليلة من نجاح تعويم السفينة إيڤر جيڤن في قناة السويس أرسل رسالة مفادها الدقة والنظام والقدرة على الإنجاز، مؤكدًا أن المشاعر الإيجابية التي يشعر بها كل مصري اليوم ستشكل دفعة لنا جميعًا بعودة الروح المصرية، والفخر بتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا.واختتم المهندس طارق شكري بيانه بتقديم الشكر والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع مصر على الطريق الصحيح، ووفى بوعده أن تكون بلدنا أيقونة العالم، فوسّد الأمر إلى أهله بتكليف الوزير خالد العناني وزير الآثار المختلف والناجح ليكون جزءًا من منظومة اشعرتنا جميعًا بقيمة تاريخ وتراث مصر.