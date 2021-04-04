انفجار يستهدف مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام» بريف إدلب السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، انفجارا في بلدة الفوعة السورية الخاضعة لسيطرة الفصائل و"هيئة تحرير الشام"، بريف إدلب الشمالي الشرقي، والتي كان يقطنها مواطنون من أبناء الطائفة العلوية، مؤكدا على موقعه الرسمي وجود أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.ووثق المرصد السوري، مطلع الشهر الجاري، مقتل عنصر في جهاز "الشرطة" متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في 31 مارس 2021، جراء انفجار عبوة ناسفة بدراجته النارية في بلدة مرعيان بريف إدلب الجنوبي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل الفلتان الأمني المتواصل في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة «تحرير الشام» والفصائل في إدلب وريف حلب.