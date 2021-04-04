650 ألف مشاهدة لأغنية «ضل راجل»

حققت أغنية "عملتي إيه فيا" من مسلسل "ضل راجل" من غناء النجم أحمد سعد، ومن بطولة النجم ياسر جلال مشاهدات عالية خلال الساعات الأولى من طرحها عبر الصفحة الرسمية لشركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي.وحصدت الأغنية 650 ألف مشاهدة خلال ساعاتها الأولى، والتي طرحت ترويجا للمسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بمشاركة عدد كبير من النجوم، وطرحت بتيمة التراجيديا."ضل راجل" يشارك في بطولته مع ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ومن تأليف أحمد بعد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.