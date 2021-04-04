الرئيس القبرصى يؤكد دعمه لأمن واستقرار الأردن

أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، دعم بلاده الراسخ، لأمن واستقرار الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.وقال الرئيس في تغريدة على تويتر، "نيابة عن حكومة جمهورية قبرص، أعبر عن دعمنا الراسخ للملك عبدالله وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة، لصالح الشعب الأردني والمنطقة الأوسع، حيث الأردن وقبرص شركاء مقربون".