100 مليار جنيه تراجعا في الدعم والمزايا الاجتماعية العام الماضي

كشفت بيانات الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي الماضي 2019-2020، عن تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 100 مليار جنيه عن الربط الأصلي لها في الموازنة العامة لذات العام.وأظهرت البيانات أن الربط الأصلي لمخصصات المنح والدعم والمزايا الاجتماعية بلغ في موازنة العام الماضي نحو 313.6 مليار جنيه، فيما قدر التنفيذ الفعلي لهذا البند بنحو 216.5 مليار جنيه.وأوضحت البيانات أيضا تراجع تلك المخصصات عن العام المالي 2018-2019 بنحو 21.8 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي مخصصاته في هذا العام نحو 276.9 مليار جنيه.يأتي هذا في إطار الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي 2019-2020، التي انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال اجتماعتها الماضية من فحص؛ وكتابة تقريرها العام في شأنه، ثم أحالته إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لإدراجه في جدول الجلسات العامة تمهيدًا لعرضه على النواب.