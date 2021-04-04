دعوات في ألمانيا لقواعد موحدة للتعامل مع كورونا من خلال قانون اتحادي

دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لقواعد موحدة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد على مستوى ألمانيا عن طريق قانون اتحادي.وقال زيهوفر، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "هناك تطلع كبير بين المواطنين لقواعد موحدة، لذا اقتراحي هو وضع قواعد موحدة من خلال قانون اتحادي هذا القانون يجب أن ينص بالتحديد على نوعية الخطوات التي يجب اتخاذها مع كل مستوى لمعدل حدوث العدوى بالفيروس- بدءا من تشديد القواعد وصولا إلى تخفيفها".وبحسب تصريحات الوزير الألماني، من الممكن إقرار مثل هذا القانون في أقصر وقت ممكن، وقال أيضا: "نظرا لأنه مثل جميع القوانين الاتحادية سيتم المصادقة عليه من خلال البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات بوندسرات، وبذلك يمكن إرساء أكبر قدر ممكن من الشرعية عليه، الأمر الذي دعت إليه المعارضة دائما، ما يبقى الآن أنه يتعين على الحكومة والولايات التعاون سويا.