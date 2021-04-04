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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:45 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة نيللي كريم، "ترند" محركات البحث جوجل بعد أن تحدثت عن الملكة حتشبسوت ومعبد الدير البحري بغرب الأقصر، أمس، على هامش موكب المومياوات الملكية، والذي تضمن نقل 22 مومياء ملكية وصلت متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، قادمين من المتحف المصري بميدان التحرير، ونرصد في السطور التالية أبرز أزياء نيللي كريم ونظامها الغذائي الذي جعل جسمها ممشوقا مثل الملكات.

- سر رشاقة نيللي كريم
تعتبر الفنانة نيللي كريم واحدة من أبرز الفنانات التي تتمتع بالرشاقة، وذلك نظرا لأنها تتبع نظاما صحيا ولا تتبع أنظمة غذائية قاسية وبحسب تصريحاتها فإن النظام الغذائي لها يتضمن عددا من الأمور من أبرزها:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة.

- تناول الخضروات والفاكهة التي تمد الجسم بالفيتامينات.

- ممارسة رياضة المشي يوميا ساعة في الصباح الباكر.

- ممارسة رياضات المقومة بشكل مستمر.

- تناول كميات كبيرة من الماء.

- نوم عدد ساعات كافي ليلا.

- عدم تناول وجبة العشاء.

- أبرز إطلالاتها
تمتلك النجمة أسلوبا خاصا ومتميزا في اختيارتها لملابسها حيث أنها متابع جيد للموضات العالمية، وتعتبر واحدة من أيقونات الموضة علي الساحة الفنية خلال هذه الفترة، وتفضل دائما اللون الأسود في الملابس، ومن الناحية الجمالية تفضل تسريحات الشعر المنسدل أو الشعر المرفوع، بالإضافة الي انها تفضل البساطة في المكياج الخاص بها، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات الفنانة نيللي كريم.
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم
بعد تصدرها «الترند».. نظام غذائي خاص سر رشاقة نيللي كريم

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