بكين: مستعدون للعمل مع سول لتعزيز الحل السياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، استعداد بلاده للعمل مع كوريا الجنوبية على المضي قدما بعملية الحل السياسي لقضية شبه جزيرة كوريا، والحفاظ على النظام الدولي ومركزه الأمم المتحدة، وحماية النظام الدولي القائم على القانون الدولي، ودعم التعددية، وتوسيع آفاق المصالح المشتركة بين الجانبين وتعزيز تكاملها، من أجل رفع العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية إلى مستويات جديدة باستمرار.ودعا وانج –خلال محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "تشونغ إيوي-يونغ" في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- جميع الأطراف إلى ضرورة بذل جهود نشطة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والحل الفعال للشواغل المشروعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، وإنشاء آلية سلام دائمة في شبه الجزيرة من خلال الحوار والمفاوضات، وتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة.وشدد على أن "الصين مستعدة للحفاظ على الاتصالات وتوسيع التوافقات مع كوريا الجنوبية، وتتطلع إلى لعب الجانب الكوري الجنوبي دورا بناء في هذا الصدد"، لافتًا إلى أن البلدين أخذا زمام المبادرة في إنشاء آلية تعاون لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وإطلاق مسار سريع لتبادلات الأفراد، واستئناف التعاون في العمل والإنتاج، وإن "العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية صمدت أمام اختبار كوفيد-19، وتعززت الصداقة بين شعبي البلدين في الكفاح المشترك ضد المرض".وأضاف أن الصين مستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة مع كوريا الجنوبية على جميع المستويات، وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين، وإطلاق لجنة للتنمية المستقبلية للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية في أقرب وقت ممكن، والعمل مع كوريا الجنوبية للتحضير للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأكد أن الصين مستعدة كذلك للعمل مع كوريا الجنوبية لتسريع التضافر بين استراتيجيات التنمية والتعاون في أسواق الطرف الثالث، واستكمال عملية مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في وقت مبكر.وأشار إلى أنه يتعين على البلدين التركيز على تعزيز التعاون في مجالات مثل الجيل الخامس والبيانات الضخمة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والدوائر المتكاملة والطاقة الجديدة وصناعة الصحة، من أجل إقامة شراكة تعاون عالي الجودة، مع توسيع التبادلات الشعبية بين البلدين وتعميق التفاهم والصداقة على نحو متبادل.كما أعرب عن ترحيب الصين بإرسال كوريا الجنوبية وفدا للمشاركة في أوليمبياد بكين للألعاب الشتوية، واستعداد بلاده للعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز التنفيذ السلس للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والتكاتف لمواجهة تحديات تغير المناخ.من جانبه، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونج إيوي-يونغ –خلال اللقاء- إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، معتبرا أن كوريا الجنوبية والصين وضعتا مثالا جيدا للتعاون الدولي في الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه، وأن بلاده تقدر جهود الصين لتعزيز تبادلات الأفراد بين الجانبين في سياق كوفيد-19، وتأمل في تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في فترة ما بعد كوفيد-19.وفي إشارة إلى أن كوريا الجنوبية ملتزمة بتحسين العلاقات بين الكوريتين، وتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء آلية سلام دائم في شبه الجزيرة، أعرب يونغ عن تقدير بلاده للدور الذي تلعبه الصين في شؤون شبه الجزيرة الكورية، وتطلعها لمواصلة بكين لعب هذا الدور.واتفق الجانبان على عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي على المستوى الوزاري بين الإدارات الدبلوماسية في البلدين في النصف الأول من العام الجاري. كما ستعقد الجولة الأولى من الحوار الدبلوماسي والأمني بصيغة (2+2) على مستوى نواب الوزراء.واتفقت الصين وكوريا الجنوبية على إنشاء لجنة للتنمية المستقبلية للعلاقات الثنائية في وقت مبكر.كما اتفق الجانبان على بدء الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع تعزيز التنسيق بشأن إنشاء آلية للاعتراف المتبادل بشهادات رموز الاستجابة السريعة الصحية الصادرة عن بعضهما البعض.كما تعهدا بتعزيز التعاون في مجال اللقاحات وتوسيع نطاق المستفيدين من "المسار السريع" الذي يسهل تبادل الزيارات.وفيما يتعلق بالمجالات متعددة الأطراف، اتفق الجانبان على حماية التعددية بشكل مشترك ودفع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ. كما تعهدا بتعزيز التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتعاون في معالجة تغير المناخ.وأعربت الصين عن دعمها لكوريا الجنوبية في استضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية للشباب لعام 2024، كما أعربت الأخيرة عن دعمها للصين في استضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين لعام 2022