نسمة محجوب عن موكب المومياوات: نيشان على صدرى

وصفت المطربة نسمة محجوب، شعورها بمشاركتها في حفل موكب المومياوات الملكية، بالفخر، متابعًة: "مبسوطة جدًا لاختيار هشام نزيه ليّ في هذا الحدث، فهو نيشان على صدري".وتابعت محجوب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "الفستان الذي ارتديته من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا، بالتعاون مع ريم جانو التي صممت قطع الدهب والمجهورات التي ارتديتها".وعن ردود الأفعال، أكدت أن جميعها ردود إيجابية، متابعًة: "عندي دائما إحساس إني ممكن أعمل أحسن لكن الناس مبسوطة ودا أهم حاجة"، لافتًة إلى أن العمل على هذا الحفل بدأ منذ عام مضى، ولكن انضمامها إلى الفرقة كان منذ شهر وعلى الفور بدأا البروفات حتى خرجت بهذا الشكل.وتوجهت المطربة نسمة محجوب بالشكر إلى كلٍ من المايسترو نادر عباس، والشاعر أمير طعيمة.