وسيم السيسي عن موكب المومياوات: «الرئيس عقد قران الشعب المصري على تاريخ أجداده»

علق الدكتور وسيم السيسي أستاذ علم المصريات على احتفالية موكب المومياوات، اليوم، قائلا: "كنت دائما أرى أن مصر مظلومة واليوم وبهذه الاحتفالية، أقول إن الظلم ُرفع عنها والفضل يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي".









وتابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "منذ عام 2014 عندما شاهدت الرئيس السيسي يتخذ شعارا لمؤتمر الشباب مفتاح "الحياة" عرفت تماما أنه يدرك قيمة تاريخ هذا البلد، وهذا يعني أنه لا يمكن لبلد أن تتقدم دون أن تعرف تاريخها جيدا".



