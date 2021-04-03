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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مخرج حفل المومياوات: استعنا بأكثر من 60 كاميرا للبث

السبت 03/أبريل/2021 - 11:19 م
حفل المومياوات
حفل المومياوات
محمد مجدي
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أكد المخرج الشاب عمرو عزيز المسؤول عن النقل التليفزيوني لفاعلية نقل المومياوات الملكية، أنه استعان بأكثر من 60 كاميرا خاصة بالبث المباشر للحدث، بالإضافة إلى كاميرات أخرى تم الاستعانة بها لتوافق فكرة صوت الأوركسترا مع اللقطات الفيديو المصورة عن التاريخ القديم بمشاركة النجوم.

وأضاف "عزيز"، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك كاميرات مثبتة في أماكن معينة، كما كان هناك كاميرات مخصصة لضبط الإيقاع، خاصة أن من أصعب الأمور التي واجهتنا هي فكرة ضبط الصورة مع إيقاع المزيكا؛ لذا حاولنا أن نضع كاميرات ومحتوى معين ليضاهي هذه العملية.

وتابع: "استعنا بعدد أشخاص كثيرة من مديري الإنتاج بقيادة هاني لطفي، كما كانت الإضاءة المبهرة التي رأها العالم كانت بقيادة مازن تجول وشركة هاي لايتس، وظهرت بشكل جيد".

وعن النقل العالمي قال إنه طلب منه أن يتم البث بثلاثة لغات هما: عربي وإنجليزي وفرنساوي، وهناك جزء يظهر عدد القنوات الأجنبية والصحافة عند تحرك الموكب من ميدان التحرير.

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