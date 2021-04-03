«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات

ظهرت في شموخها كملكات الفراعنة القدامى، حيث العظمة والشموخ والهامة المرتفعة، إنها عازفة الدرامز رضوى البحيري التي خطفت أنظار متابعي السوشيال ميديا، أثناء حفل نقل المومياوات اليوم، ليلقبونها بالملكة.تواصلت «الدستور» مع رضوى البحيري عازفة الدرامز التي أعربت عن سعادتها البالغة برد فعل المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأدائها الراقي، موضحة أنها فوجئت به بعد انتهائها من العرض.وقالت «رضوى»: «كان عندي رهبة داخلية كبيرة، لكن كنت مؤمنة إن احنا لازم نعمل أداء قوي يليق بقوة الحدث»، مشيرة إلى أنها ظلت تذاكر النوتة الموسيقية حتى قبل بدء الحفل بلحظات، وحرصت على قراءة آيات من القرآن الكريم.وأوضحت أنه تم عمل البروفات على عزف موسيقى الحفل منذ 3 أشهر، وقبل موعد إقامة الحفل بأسبوعين كانت البروفات تتم بشكل يومي مكثف لتبدو بهذا الآداء الرائع.أما عن لحظة علمها بأنها ستكون ضمن الفريق المشارك بأوركسترا حفل نقل المومياوات، قالت: «في البداية سعدت كثيرًا، لكن بعد ذلك ساورني قلق كبير من المشاركة في الحفل وعزف موسيقى الموسيقار هشام نزيه، لأنها صعبة ومعقدة في تركيباتها الموسيقية».وأشارت إلى أن ما دفعها للتغلب على مخاوفها الدعم المعنوي الذي قدمه الموسيقار نادر عباسي لجميع أعضاء الفرقة طوال آداء البروفات.وعن مظهرها المحتشم والوقور الذي بدت به، قالت: «أنا محجبة وأردت أن أظهر بمظهر محتشم وألا أخلع الحجاب».ولفتت «رضوى» أنها عملت بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ أن كان عمرها 16عامًا، وتولت قيادة الإيقاع منذ 8 سنوات.