وزير الاتصالات: موكب نقل المومياوات الملكية حدث تاريخى عالمي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، حدث تاريخى جليل شهده العالم أجمع والذي يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة.وأضاف الوزير عبر صفحته على مواقع التواصل "فيسبوك": "بهذه المناسبة حرصنا في وزارة الاتصالات على مشاركة وزارة السياحة والآثار فى توثيق هذا الحدث من خلال إصدار الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصرى لتخليد هذا الحدث المهيب ولخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء اليوم، موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، في حدث عالمي تاريخي وفريد من نوعه.وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات. ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.