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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

2.4 مليار جنيه حجم الأصول المالية للحكومة في العام المالي الماضي

السبت 03/أبريل/2021 - 10:36 م
وزير المالية
وزير المالية
منى هيبه
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أظهرت بيانات الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي الماضي 20192020، المعروضة على مجلس النواب، صافى الأصول المالية للحكومة خلال العام وبلغت 2.4 مليار جنيه.

كما كشفت البيانات عن عدم تمكن الحكومة من تحقيق المستهدف المرصود لهذا البند في الموازنة العامة للعام ذاته، حيث تم تقدير الربط الأصلي لها بنحو 4.4 مليار جنيه، وهو ما يعني إخفاق الحكومة في تحقيق ما يقرب من 50% من مستهدفاتها في هذا الشأن.

وبالمقارنة بين بيانات الحسابين الختاميين للعامين 2019 2020، 2018 2019 وفقًا للبيانات الواردة في الحساب، يتبين أن حجم ارتفاع الأصول المالية خلال العام الماضي عن العام السابق عليه، حيث قدر المنفذ الفعلي لها في عام 2018 2019 بالسالب حيث جاء بيانه بنحو 880.5-.

جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كانت قد انتهت من فحص الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي 20192020 خلال اجتماعتها الماضية، وأحالت تقريره العام إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإدراجه على جدول الجلسات العامة للمجلس.

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