مصر تبهر العالم.. هاشتاج «موكب المومياوات الملكية» يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج موكب المومياوات الملكية موقع تويتر، وشارك عدد كبير من المتابعين صورا لهذا الحدث العظيم الذي يشهده العالم أجمع.وشارك عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي عدة صور للفنانين الذين شاركوا في هذه الفعاليات، وأعربوا عن سعادتهم لما تشهده مصر من يوم تاريخى.وتفاعل الكثير بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يفعله من إنجازات تدهش العالم.