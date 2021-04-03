10 صور ترصد استعدادات أسوان لنقل المومياوات الملكية

تزيّنت شوارع القاهرة، السبت، لاستقبال موكب مهيب غير مسبوق بنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة تحت اسم "موكب المومياوات الملكية" من المتحف المصري بميدان التحرير، حيث مكثت لأكثر من قرن، إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.«الدستور» في 10 لقطات استعدادات محافظة أسوان؛ للمشاركة في البث المباشر للحدث الأول من نوعه والذي ينتظره المصريين والعالم أجمع في السادسة من مساء اليوم، والتي حرصت 400 قناة على نقل فعاليات الحدث المهم.وينتظر العالم مشاهدة نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.شملت التجهيزات وضع شاشة عرض كبيرة وسط مشروع التطوير والتجميل الحضارى لواجهة عروس المشاتي بميدان المحطة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة الموكب.جاء ذلك تحت إشراف أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والعميد أيمن رضا السكرتير المساعد لمحافظة أسوان، إضافة إلى قاسم معتصم نائب رئيس مجلس المدينة لحي غرب وجنوب، وعلاء ممدوح نائب رئيس المدينة لحي شرق والصداقة.ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بتجهيز شاشة عرض كبيرة وسط مشروع التطوير والتجميل الحضارى لواجهة عروس المشاتي لإتاحة الفرصة أمام الزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة البث المباشر للحدث العالمي والعمل الرائع الذى ليس له مثيل فى التاريخ القديم أو الحديث، خاصة أن المحافظة حرصت على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة لساحة مفتوحة لعرض الحدث، بجانب عرض الفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من فلكلور ورقصات وفنون تشكيلية وتصوير وغيرها.من ناحيتها، أكدت الدكتورة إيمان زيدان، مساعد وزير مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أن مصر والعالم سيشارك في الاحتفال المهيب بنقل مومياوات ملوك مصر من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف الحضارة، حيث يعتبر متحف الحضارة توأم لمتحف النوبة بأسوان، لا سيما أن لجان منظمة اليونسكو أوصت بتدشين المتحفين معًا.وقالت: إن متحف النوبة يضم أحد أضخم تماثيل رمسيس الثانى الذى تم نقله من معبد جرف حسين الذى ستكون مومياؤه إحدى المومياوات الـ22 التى ستنقل إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما أن بلاد النوبة تضم 6 معابد للملك العظيم على رأسها معبدى أبو سمبل اللذان يشهدان ظاهرة تعامد الشمس يومى 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.