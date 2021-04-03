الصور الأولى لاستعدادات نقل المومياوات الملكية

يترقب العالم حدثًا تاريخيًا، في موكب مهيب وأنيق، تستعد مصر لنقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك لإخراج الفعالية على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.وأعلنت وزارة الداخلية عن حالة الاستنفار الأمني لتأمين عمليات نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية، الذي يمثل حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه.- انتشار أمني لتأمين نقل المومياواتوشهدت العاصمة انتشارًا أمنيًا عالي المستوى لرجال مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، لتنفيذ خطة تأمين نقل المومياوات الملكية، وسط انتشار لرجال البحث الجنائى والعمليات الخاصة وقوات الشرطة النظامية.يذكر أن الموكب يتشكل من ٢٢ مومياء ملكية، منها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات، وهى: "رمسيس الثاني ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع وتحتمس الأول وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وسقنن رع وحتشبسوت، وأمنحتب الأول وأمنحتب الثانى وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتارى وميريت وآمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تى وسيتى الأول وسيتى الثانى".