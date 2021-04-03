محمد صبحي: «حضارتنا فجر الضمير»

حرص الفنان محمد صبحي على التعليق على موكب نقل المومياوات الملكية المقرر نلقلها اليوم وذلك بنشر صورة له بزي القدماء المصريين.وشارك محمد صبحي الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك وعلق معربًا عن فخره بالحضارة المصرية القديمة قائلًا: "نتشرف بحضارتنا " فجر الضمير " الحضارة الفرعونية".ومن المقرر أن تشارك في مراسم استقبال الموكب بمتحف الحضارة، عدد كبير من النجمات والنجوم حيث أجروا بروفات مكثفة قبل انطلاق الموكب، ويشارك في تقديم الموكب، اليوم، عدد من النجوم منهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، آسر ياسين، أمينة خليل وحسين فهمي.