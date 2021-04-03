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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط حساب فاتورة الغاز بتروتريد petrotrade

السبت 03/أبريل/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط حساب فاتورة الغاز بتروتريد حيث ارتفعت محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من الأسئلة الشائعة التي يرغب الكثير من المواطنين في معرفتها.

وبالتزامن مع بداية شهر أبريل ودفع فواتير الغاز، تتعد طرق الدفع، بعد مرور المحصل لقراءة العداد، أو قد يضطر البعض من المواطنين في كتابة قراءة عداد الغاز على باب الشقة التي يسكن بها، ويبحث المواطنون عن رابط حساب فاتورة الغاز بتروتريد

وتوفر الدستور لقراءها رابط حساب فاتورة الغاز بتروتريد

رابط حساب فاتورة الغاز بتروتريد

يستطيع المواطن الدخول عبر موقع بترويد من خلال الرابط التالي لمعرفة فاتورة الغاز:  www.petrotrade.com.eg ، فقد حددت شركة بتروتريد موعد إدخال قراءة عداد الغاز لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، ويبدأ سداد قيمة الفاتورة اعتبارًا من يوم 6 من كل شهر إلى نهاية الشهر.

طريقة حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنزل لشهر يناير من خلال الشرائح الثلاث

1- الشريحة الأولى

أولا: حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا شهريا = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه.

على سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 25 مترا في الشهر بقيمة 2.35 جنيه للمتر، فإن قيمة الفاتورة تصل إلى 58.75 جنيه.


2- الشريحة الثانية

ثانيا: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 30 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.10 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.10 جنيه.

علي سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 50 مترا خلال الشهر بقيمة 3.10 جنيه للمتر، تصل قيمة الفاتورة إلى 155 جنيه.

3- الشريحة الثالثة

ثالثا: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 60 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.60 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.60 جنيه.

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علي سبيل المثال، عدد الأمتار المستهلكة 75 مترا خلال الشهر بقيمة 3.60 جنيه للمتر، تصبح قيمة الفاتورة تصل إلى 270 جنيه.

وهناك طرقا كثيرة للتواصل والشكاوى، ويستطيع الشخص من خلال موقع الشركة تحرير الشكوى، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء «1122»، أو التواصل مع مكتب شكاوى المشتركين.

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