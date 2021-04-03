رابط حساب فاتورة الغاز بتروتريد petrotrade

علي سبيل المثال، عدد الأمتار المستهلكة 75 مترا خلال الشهر بقيمة 3.60 جنيه للمتر، تصبح قيمة الفاتورة تصل إلى 270 جنيه.وهناك طرقا كثيرة للتواصل والشكاوى، ويستطيع الشخص من خلال موقع الشركة تحرير الشكوى، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء «1122»، أو التواصل مع مكتب شكاوى المشتركين.