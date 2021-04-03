الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان على cbc ومواعيد العرض

مسلسلات رمضان على cbc ومواعيد العرض مسلسل" حرب أهلية " والمقرر عرضه في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ويقوم ببطولته كلا من النجمة يسرا وباسل خياط وأروى جودة وسينتيا خليفة وعدد كبير من النجوم ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.





موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير وتعرض القناة مسلسل" اللي ملوش كبير " في تمام الساعة الثامنة مساءً وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.



موعد عرض مسلسل ضد الكسر وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً تعرض cbc مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل. وتعرض القناة مسلسل" اللي ملوش كبير " في تمام الساعة الثامنة مساءً وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً تعرض cbc مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل القاهرة كابول أما مسلسل "القاهرة كابول" فيعرض في تمام الساعة 11 مساء وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.





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وتعرض القناة مسلسل "وكل ما نفترق" في تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحا وهو من بطولة ريهام حجاج وعدد كبير من نجوم الفن، منهم عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد. وتعرض القناة مسلسل "وكل ما نفترق" في تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحا وهو من بطولة ريهام حجاج وعدد كبير من نجوم الفن، منهم عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد.

انتهت قناة cbc من وضع الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان على شاشتها حيث من المقرر أن تعرض القناة خلال الشهر الكريم 5 مسلسلات دفعة واحدة على أن يتم عرضهم في توقيتات مختلفة وهم: