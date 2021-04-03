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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

6 مسلسلات.. الخريطة النهائية لقنوات الحياة في رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 02:45 م
الحياة
الحياة
محمد قدري
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استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على خريطة شبكة تليفزيون الحياة في رمضان المقبل من خلال 6 مسلسلات تم تحديدهم للعرض بداية من الشهر الكريم.

خريطة مسلسلا رمضان على قناة الحياة

البداية مع مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم ياسر جلال في إطار من الإثارة والأكشن والتشويق، ويشاركه في البطولة كلا من نرمين الفقي ونور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس من إخراج أحمد صالح.

ويتواجد النجم الشاب محمد غمام بمسلسله الحصري "النمر" على الشاشة نفسها، من خلال مسلسل أكشن جديد من بطولة نرمين الفقي ومحمد رياض وهنا الزاهد ومحمود حافظ وخالد أنور وعدد كبير من النجوم من إخراج شيرين عادل.

وتعرض الشبكة مسلسل "أحسن اب" من بطولة علي ربيع من 15 حلقة بمشاركة الفنان أحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد وعدد كبير من نجوم الشرف، وخلال النصف الثاني من رمضان يعرض المسلسل الكوميدي الآخر "عالم موازي" من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ودلال عبد العزيز.

تابع أيضاً:

الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان على cbc ومواعيد العرض (dostor.org)

وتعرض القناة المسلسل الملحمي الضخم "القاهرة كابول" بطولة النجم طارق لطفى والنجم خالد الصاوي والنجم فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وعدد كبير من النجوم حول خطط الجماعات الإرهابية في المنطقة.

والمسلسل السادس هو "وكل ما نفترق" الذي يعرض بالتزامن مع كل قنوات المتحدة من بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمي وآيتن عامر ومن إخراج كريم العدل.

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