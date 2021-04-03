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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قائمة مسلسلات رمضان 2021 عبر تردد قناة mbc

السبت 03/أبريل/2021 - 01:14 م
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
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يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن قائمة مسلسلات رمضان 2021 عبر تردد قناة mbc مصر والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الأعمال الدرامية المذاعة خلال رمضان 2021 عبر مجموعة قنوات DMC و أحداث كل مسلسل وأبرز الأبطال المشاركين في العمل الفني.

قائمة مسلسلات رمضان 2021 عبر تردد قناة mbc مصر

تعرض مجموعة قنوات MBC خلال شاشتها الفضائية أبرز الأعمال الدرامية المعروضة خلال رمضان 2021 حيث تعرض على شاشتها مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب حيث ليحظى على مواعيد عرض مميزة خلال اليوم كما تعرض قنوات أم بي سي مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف و مسلسل هجمة مرتدة بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري و مسلسل الملك أحمس بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك و مسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة منى زكى.

أحداث المسلسل لعبة نيوتن و هجمة مرتدة 

وتدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن المعروض عبر شاشة قناة MBC خلال شهر رمضان المقبل 2021 في إطار اجتماعي حول زوجان نشبت الخلافات بينهما عقب زواجهما عن قصة حب وأثارت خلافاتهما حفيظة جميع المحيطين بهم لذلك تقرر الزوجة الانفصال والسفر للخارج فيما تدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة في إطار استخباراتي و المأخوذة من أحد ملفات المخابرات العامة المصرية حول شاب حاول أحد الدول الأجنبية تجنيده فلجأ إلى المخابرات المصرية لإنقاذه من هذه الورطة.

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تعرف على كيفية ضبط تردد قناة MBC 

لمشاهدة قائمة مسلسلات رمضان 2021 عبر تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي المصري نايل سات على 12284 و استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك للاستمتاع بمشاهدة مسلسلات الماراثون الرمضاني المقبل والذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن.

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