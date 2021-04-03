رواد «فيسبوك» يحتفلون بموكب المومياوات عبر «إطارات الصورة الشخصية»

بدأ عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في استخدام إطار (فريم) لصورهم الشخصية لدعم موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط المقرر له مساء اليوم السبت.وأعرب رواد فيسبوك عن سعادتهم بهذا الحدث الذي يستحوذ على اهتمام العالم بأكمله، وعن فخرهم بعراقة حضارتهم وتاريخهم المصري.. مؤكدين أنهم أحفاد قدماء المصريين أصحاب أعظم حضارة في التاريخ.ومن المقرر أن ينطلق مساء اليوم موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، والتي مكثت به أكثر من قرن، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وسط تغطية إعلامية عالمية، حيث ستقوم نحو ٤٠٠ قناة تليفزيونية محلية وأجنبية بنقله على الهواء مباشرة.كما سيتم بث الحدث مباشرة على قناة اليوتيوب الرسمية للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وسيقوم عدد من المواقع الإلكترونية بنقل هذا البث المباشر من خلال قناة اليوتيوب.ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات، ومن المقرر أن يستغرق الموكب 40 دقيقة، فيما تستغرق الحفلة المصاحبة للموكب ساعة ونصف.