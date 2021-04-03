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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصدريين»: قطاع التصدير هو قاطرة الصناعة المصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:58 م
المهندس أحمد طه
المهندس أحمد طه
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، أن الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية تساهم بشكل فاعل في تنفيذ رؤية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار من خلال خدمات تأهيل مصدرين جديد ورفع جودة المنتجات المحلية للتوافق مع أسواق التصدير وتنفيذ رحلة المصدر.

وقال «طه»، خلال كلمته في احتفالية أقيمت باتحاد الصناعات المصرية: «إذا كانت الصناعة هي قاطرة النمو فان التصدير يعني ببساطة قاطرة الصناعة»، مشيدًا بالنتائج التي حققها برنامج حاضنة المصدرين الجدد والذي يمنح رخصة سجل المصدرين ويستهدف البرنامج 100 مصدر جديد بنهاية العام.

وأوضح أن الجمعية هي مؤسسة تنموية تعمل على مدى أكثر من 24 عامًا على تنمية المصنعين والمصدرين في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا إلى أن الجمعية مكنت نحو 5 آلاف مصدر من الوصول إلى مشترين دوليين في أكثر من 190 دولة وسوق تصديري.

وأضاف أن الجمعية تستهدف تنفيذ خطة ترويج الصادرات لعام 2021 في مجموعة من الدول الأجنبية خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي مع بداية لقاحات كورونا.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن تنظيم عدد من البعثات التجارية والاستكشافية ومعارض متخصصة ولقاءات ثنائية، مشيرًا إلأى أن الجمعية من بداية جائحة كورونا في 2020 استحدثت جميع خدماتها رقميًا وأتاحتها لمجتمع المصدرين عبر المنصات الرقمية ومنها المعارض واللقاءات الافتراضية.

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