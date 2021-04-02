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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

قريبًا.. صدور «معجم أعلام النساء الفلسطينيات» لـ غريد الشيخ محمد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:12 م
معجم أعلام النساء
معجم أعلام النساء الفلسطينيات
خالد حماد
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يصدر قريبا عن دار النخبة للنشر والتأليف والترجمة كتاب "معجم أعلام النساء الفلسطينيات" للكاتبة والباحثة اللبنانية غريد الشيخ محمد.

وقالت الكاتبة غريد الشيخ لـ"الدستور"، إن معجم أعلام النساء الفلسطينيات هو الجزء الثاني من سلسلة أعلام النساء في الوطن العربي، وكان الأول معجم أعلام النساء في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذا المعجم هو باقة ملوّنة لسير أعلام النساء الفلسطينيات من كل الاختصاصات والمشارب فهناك الأديبة والعالمة والمناضلة والمؤرخة والباحثة والسياسية والفنانة التشكيلية والمسرحيات.

وضم الكتاب سير أكثر من 600 سيدة منذ الانتداب البريطاني حتى يومنا هذا، وتم التواصل مع السيدات الموجودات اليوم أينما وجدن وفي أي بلد في العالم.

وأوضحت: "وجدت منذ البدء تعاونًا كبيرًا من الرجال والنساء، فقد عمل جميع من تواصلت معهم على تأمين أسماء وأرقام السيدات وأغلبهم كان يتواصل مع السيدات ويطلب السير الذاتية مع طريقة التواصل لأكمل انا معهن".

وتابعت: "استمر العمل لأكثر من سنة، كان فيه الكثير من الجهد والتعب والبحث ولكن فيه الكثير من المتعة، لا سيما أن النساء اللاتي نكتب عنهن هن الفلسطينيات اللاتي حافظن على القضية سواء أولئك اللواتي بقين داخل فلسطين وتحت الاحتلال الإسرائيلي أو اللواتي غادرن وما زلن يحملن القضية واللغة والعادات والتقاليد.

وأكدت الشيخ أن "الكتاب هو كتاب توثيقي يعتبر مرجعًا لمعرفة سيرة أية سيدة مع التفاصيل الكاملة، وسيأخذ مكانه ضمن كتب التراجم والأعلام في المكتبة العربية".

واختتمت: "شعرت أن صدور الكتاب عن المرأة الفلسطينية وفي هذا الوقت بالذات سيؤكد حق الفلسطينيين في بلدهم فلسطين وعاصمتها القدس، وأننا من خلال دراسة عطاءات المرأة الفلسطينية ونضالاتها نستطيع ان نفهم أكثر ماذا يعني محاولة اقتلاع شعب كامل من أرضه، وكيف استطاع هذا الشعب المحافظة على الوجود والتشبث بالأرض".

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