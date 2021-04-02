أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن إنهاء حالة إغلاق مبنى الكونجرس واستمرار التحقيقات في حادثة الدهس.أفادت تقرير إعلامية أمريكية عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، فضلًا عن وجود انتشار واستنفار أمني بمحيط المبنى دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب "تهديدات أمنية"، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول".وأفاد في وقت سابق بنشر إشعار للمتواجدين في المبنى، الموظفون فقط لأن المشرعين في عطلة، بضرورة البقاء فيه والابتعاد عن النوافذ الخارجية لوجود تهديد غير محدد.