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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 10 مساجد بكفر الشيخ بتكلفة 25 مليون جنيه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، 10 مساجد بتكلفة 25 مليون جنيه، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب، وتم تأجيل افتتاح عدد آخر سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح 10 مساجد منهم 6 مساجد إحلال وتجديد، 4 مساجد صيانة وترميم بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير من الأهالي.

وأضاف يونس، أنه تم افتتاح مسجد الرحمة،بقرية أبو كيلة بمركز سيدي سالم،على مساحة 300 متر بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الرحمة ب 40 الشراقوة بالحامول على مساحة 700 متر بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد نصر الدين بعزبة المناوفة على مساحة 260 متر بتكلفة مليون و300 ألف جنيه ومسجد الجبانة الحجر القلبي،بعزبة الحجر القبلي بمركز فوه على مساحة 168 متر بتكلفة 840 ألف جنيه،ومسجد نوفل بعزبة نوفل بمركز مطوبس على مساحة 332 متر، بتكلفة مليون و660 ألف جنيه، ومسجد العياش الغربي بمركز بلطيم على مساحة 456 متر بتكلفة مليوني و280 ألف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الترزى بمركز بيلا على مساحة 175 متر بتكلفة 875 ألف جنيه،ومسجد سيدي غانم الأشعري ببلطيم على مساحة 1200 متر بتكلفة 6 ملايين،ومسجد الرحمة بكفر عسكر بمركز كفر الشيخ على مساحة 400 متر مكون من دورين على مساحة 4 ملايين جنيه، ومسجد الكبير بأريمون بمركز كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه.

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