التحقيق في اتهامات بالفساد بين أعضاء مجلس نقابة المحامين

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، فتح تحقيق عاجل في الأزمة التي نشبت بين أعضاء مجلس النقابة والاتهامات المتبادلة بيهم.وقال «عطية» في بيان له: «لا كيل عندى بمكيالين ولا بمكاييل مختلفة ولا أحد عندي فوق المحاسبة أو المساءلة في نقابة المحامين، ولا يوجد عندي شيئ اسمه عضو أو شخص مقرب من نقيب المحامين أيًا كان موقعه وليست لي شلة ولا أريد، وليس لي فقط سوى ضمير يحركني وجمعية عمومية تحاسبني».ويشهد مجلس نقابة المحامين، حالة من الغليان والصراع المشتد بين أعضاء المجلس، بسبب عدد من الصفقات التي تم الكشف عنها، وشابها مخالفات وشبهات تربح.