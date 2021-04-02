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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء المصابين فى مشاجرة بين عائلتين بإدفو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
أسوان- إسراء توفيق
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توصلت ''الدستور'' لأسماء المصابين، في مشاجرة بين عائلتين بنجع هلال بقرية المحاميد بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وهم كالتالي:

أولًا.. المصابون بطلقات نارية باستخدام ''رشاش'' شقيقان، وهما: ''ربيع. ر. ب'' يبلغ من العمر 26 عامًا، و''بدري. ر. ب'' يبلغ من العمر 40 عامًا، وتم تحويلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، نظرًا لخطورة الحالات.

ثانيًا المصابون بالعصا والشوم وعددهم 10 أشخاص وهم: '' منصور. أ. ح'' يبلغ من العمر 52 عامًا،  وشقيقه '' محمد. أ. ح'' يبلغ من العمر 55 عامًا، و''أحمد. ي. ب'' 21 عامًا، وشقيقه ''على. ي. ب'' يبلغ من العمر 22 عامًا، ووالديهم ''يوسف. ب. م'' يبلغ من العمر 61 عامًا، بالإضافة إلى إصابة ''محمود. ح. م'' يبلغ من العمر 31 عامًا، و''حمدي. م. ح'' يبلغ من العمر 45 عامًا.

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