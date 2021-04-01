اتحاد الصناعات: قانون المشروعات الصغيرة «طال انتظاره»

قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعديلات التي تمت عليه مؤخرًا تفيد القطاع الصناعي.أضاف الجبلي، لـ«الدستور»، أن هذه التعديلات تواكب التغييرات الحاصلة وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أننا في فترة طويلة بدون قانون.أوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس الصناعة ودعم الصناعة وهذا القانون يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن القانون يستهدف توثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص.