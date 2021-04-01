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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطاقة الذرية»: إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:34 م
اليورانيوم
اليورانيوم
عبير سليم
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أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعضاءها ببدء إيران في تخصيب اليورانيوم بواسطة مجموعة رابعة من أجهزة طرد مركزي متطورة، في موقع نطنز تحت الأرض.

وأكدت وكالة "رويترز" اليوم الخميس، أنها اطلعت على تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ينص على أن الوكالة تحققت أمس الأربعاء، من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي (UF6) في مجموعة رابعة تتكون من 174 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-2 إم" بمحطة تخصيب الوقود في نطنز.

وأوضحت الوكالة، أن UF6 يمثل الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.

وذكر التقرير أن الوكالة الدولية تحققت إجمالا حتى يوم أمس من استخدام إيران في موقع نطنز 5060 جهاز طرد مركزي من طراز "IR-1" ضمن 30 مجموعة و696 جهاز طرد مركزي من طراز "IR-2M" ضمن أربع مجموعات، بالإضافة إلى المجموعة المذكورة من أجهزة "IR-2M"، وهي تستخدم لإنتاج يورانيوم-235 بنسبة نقاء 5%.

وأبلغت إيران الوكالة الدولية بأنها تخطط لنصب ست مجموعات من أجهزة الطرد"IR-2M" في موقع نطنز، وحتى الآن تم نصب مجموعتين أخريين لم يتم تشخيصهما بعد، ولم تنطلق حتى اليوم عملية نصب المجموعة الثانية من هذه الأجهزة.

ويأتي ذلك كخطوة جديدة تتخذها إيران خارج الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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