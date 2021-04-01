الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في مأرب

خاض الجيش اليمني معركة استمرت لساعات، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة.وقال مصدر عسكري- وفقا لموقع "سبتمبر نت" اليمني اليوم- إن عناصر الجيش والمقاومة أفشلوا هجومًا للميليشيا، حاولت خلاله التقدم على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، وخاضوا معركة بطولية، استمرت لساعات.وأشار المصدر إلى أن عناصر الجيش اليمني أفشلوا هجوم الميليشيا، وكبدوها عشرات القتلى والجرحى، كما استعادوا أسلحة وذخائر ومعدات قتالية كانت بحوزة الميليشيا.وفي سياق متصل، تصدت مدفعية الجيش لمصادر نيران الميليشيا في جبل هيلان بمحافظة مأرب ودمرتها، كما استهدفت بضربات محكمة تجمعات وتعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى جبل هيلان، وألحقت بها خسائر كبيرة في مقراتها وأسلحتها.