إصابة حداد سقط من أعلى سلم في المطرية بالدقهلية

أصيب حداد بنزيف وكسور متنوعة وإصابات بالغة، إثر سقوطه من أعلى سلم أثناء قيامه بتركيب «تنده» لأحد المحلات بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول المدعو «محمد السيد سليمان» ۲۰ عامًا، حداد، ومقيم قرية مصر الجديدة دائرة مركز المنزلة مصابًا بنزيف من الأنف وكسر بالأسنان واشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالذراع اليمنى (ادعاء سقوط من علو - ولا يمكن استجوابه).وبانتقال الضباط والفحص وسؤال مرافقه المدعو محمد أحمد سالم ۱۹ عامًا، حداد، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال قيامه والمذكور بتركيب تنده لأحد المحلات ببندر المطرية اختل توازنه وسقط أرضًا من أعلى السلم، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٧٢٥ إدارى مركز المطرية، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.