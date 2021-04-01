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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:58 م
زايد للكتاب
زايد للكتاب
جمال عاشور
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وسط حضور جماهيري ووفقًا للاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، بدأت، مساء الخميس، انطلاق فعاليات معرض زايد للكتاب في دورته الـ7 الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، وذلك في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد.

بدأت الفعاليات بعزف للموسيقى الشعبية، والعزف على الطبول والمزمار، ويرافقهم رقص التنورة التراثية وبعض الفقرات الفنية الشعبية، ما أدخل جوًا كرنفالي رائع وسط الزائزين، وذلك قبل افتتاح المعرض رسميًّا.

والمعرض تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تحت رعاية رئيس الوزراء والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ويقام في الفترة من 1 وحتى 12 أبريل 2021 بمدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.
زايد للكتاب
زايد للكتاب
أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)
زايد للكتاب
زايد للكتاب
أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

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