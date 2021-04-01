وزير الداخلية الجزائرى يبدأ زيارة عمل إلى موريتانيا

بدأ كمال بلجود وزير الداخلية الجزائري، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى موريتانيا تستمر يومًا واحدًا.وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن هذه الزيارة "تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وتدعمت أكثر منذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة في البلدين".وتعد هذه الزيارة التي سيلتقي خلالها بلجود بكبار المسئولين في موريتانيا، فرصة لتفعيل بعض المشاريع الاستراتيجية المشتركة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.