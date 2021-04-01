الكرملين: روسيا تنقل قواتها المسلحة على أراضيها لضمان أمن حدودها

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده تحرك وتنقل قواتها داخل أراضيها وفقًا لتقديرها الخاص، موضحًا أن هذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن يقلق أحدًا.وقال المتحدث الرسمي الروسي، في تصريح صحفي اليوم الخميس ردا على سؤال حول سبب تكثيف الوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا ونقل العسكريين إلى شبه جزيرة القرم: "إن روسيا الاتحادية تنقل القوات المسلحة داخل أراضيها كما يحلو لها، وهذا لا ينبغي أن يزعج أحدا ولا يشكل أي خطر على أحد"، موضحا أن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها.وأضاف بيسكوف: "نحن نتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن حدودنا، وأنتم على علم أنه على طول حدود روسيا هناك نشاط متزايد للقوات المسلحة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وغيرها، وكل هذا يتطلب أن نكون في حالة تأهب".