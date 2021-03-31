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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأكاديمية العربية تعقد مؤتمرا لريادة الأعمال بالتعاون مع «التعليم العالي» بعمان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:31 م
مؤتمرا لريادة الأعمال
مؤتمرا لريادة الأعمال بالتعاون مع التعليم العالي
هبه عويضه
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شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة في كلية النقل الدولي واللوجستيات ومعهد تدريب الموانئ، اليوم، عقد المؤتمر العلمي الدولي الأول للإدارة وريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسلطنة عمان، ممثلة بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم.

جاء ذلك حضور السفير الدكتور كمال علي حسن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، سعادة الدكتور محمود صقر- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، والدكتور سيف الحدابي - وكيل وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بسلطنة عمان، والدكتور محمد عبد القادر سالم - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق  بجمهورية مصر العربية، والدكتور عادل محمد عبد الحليم زايد - محافظ القليوبية السابق بجمهورية مصر العربية، والدكتور زاهر إيراني - نائب رئيس جامعة برادفورد، والدكتور باتريك بنيت - عميد كلية التربية بجامعة فرانكلين بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام مجد الرئيس التنفيذي للمؤتمر وممثل الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات والدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ كما يشارك في المؤتمر بأوراق بحثية نخبة من الاكاديميين والمتخصصين من مصر وسلطنة عمان والهند وانجلترا والصين وأوكرانيا والفلبي وسلوفينيا ونيجيريا وأوغندا وسيريلانكا والصين.

ويقوم المؤتمر بتسليط الضوء على كل ما يتعلق بشتى المعارف والممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية في الأعمال التجارية واللوجستيات وريادة الأعمال في جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والعالم.

بدأ السفير كمال حسن على كلمته بالترحيب بالحضور وقال: "اسمحوا لي أن أنقل تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح وأن يخرج المؤتمر بقرارات تساهم وتدعم العمل العربي المشترك والذى يسهم في إثراء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف: "التحديات التي تمر بها البلاد فرضت علينا تحديات كبيرة تستوجب التفاعل معها وتطوير انشطتنا لمواكبتها وهذا المؤتمر يعد فرصة لتوفير منصة للباحثين والاكاديميين ورجال الاعمال والطلاب ويقدم الحلول المتاحة فيما يتعلق بالإدارة وريادة الأعمال".

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية هد أحد وسائل التعليم العالي في مصر والعالم العربي وتلعب دورا هامًا في مسيرة البحث العلمي حيث إنه يعكس مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس وتطورهم.

وأضاف عبد الغفار، أن الملتقي يأتي بالتزامن مع مرور خمسة سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، وما تحقق من إنجازات، حيث يٌسلط الضوء علي العشرات من النماذج الناجحة لشباب رواد الأعمال وشباب الجامعات المختلفة، من خلال معرض المشروعات والأفكار الناشئة الذي يقام علي هامش الملتقي، بمشاركة ما يقرب من مائة مشروع، كما أنه فرصة لصانعي السياسات وداعمي مجتمع ريادة الأعمال لتبادل الخبرات الداعمة لشباب رواد الأعمال من خلال ورش العمل المتخصصة.

وأعرب الدكتور هشام مجد عن سعادته بهذا التعاون الأول مع الأكاديمية العربية وقال ان هذا المؤتمر يهدف لتبادل المعرفة فيما يتعلق بالممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية في الاعمال التجارية واللوجستيات وريادة الاعمال التي تؤدي للتمييز المؤسسي والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر وسلطنة عمان والعالم.

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