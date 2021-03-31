اخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية 2021

اخر موعد لتقديم اقرار الضريبة العقارية 2021

عقوبة التخلف عن موعد تقديم اقرار الضريبة العقارية

كيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية 2021



ويتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب الإعفاء.