اخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية 2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:40 م
يبحث أصحاب العقارات والشقق عن اخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية، حيث تصدرت الضريبة العقارية الكلمات البحثية على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل.
وتستعرض الدستور لقرائها في ذلك التقرير اخر موعد لتقديم اقرار الضريبة العقارية، وذلك حتى يتثنى لأصحاب العقارات تقديم الإقرارات المطلوبة منهم حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبة والغرامة المالية.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل.
ففي حالة التأخر عن تقديم إقرار ضريبة الدخل مدة لا تجاوز 60 يومًا عن المواعيد القانونية، يتم فرض غرامة على المتأخر تصل في حدها الأدنى إلى 3 آلاف جنيه وفي حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيهًا.
بينما ينص القانون على غرامة لمن يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العقارية تتراوح قيمتها بين 200 و2000 جنيه سواء كان معفيًا أو غير معفى.
يتم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط https:digital.gov.eg
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ويتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب الإعفاء.
وتستعرض الدستور لقرائها في ذلك التقرير اخر موعد لتقديم اقرار الضريبة العقارية، وذلك حتى يتثنى لأصحاب العقارات تقديم الإقرارات المطلوبة منهم حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبة والغرامة المالية.
اخر موعد لتقديم اقرار الضريبة العقارية 2021ينتهي موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية اليوم الأربعاء، حيث حددت وزارة المالية 31 مارس 2021 مهلة متاحة أمام ممولي مصلحتي الضرائب المصرية، والضرائب العقارية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل للممولين من الأشخاص الطبيعيين أو إقرارات الضريبة العقارية.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل.
عقوبة التخلف عن موعد تقديم اقرار الضريبة العقاريةتختلف عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بحسب نوع الإقرار إن كان يخص ضريبة الدخل أو يخص الضريبة العقارية.
ففي حالة التأخر عن تقديم إقرار ضريبة الدخل مدة لا تجاوز 60 يومًا عن المواعيد القانونية، يتم فرض غرامة على المتأخر تصل في حدها الأدنى إلى 3 آلاف جنيه وفي حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيهًا.
بينما ينص القانون على غرامة لمن يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العقارية تتراوح قيمتها بين 200 و2000 جنيه سواء كان معفيًا أو غير معفى.
كيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية 2021
يتم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط https:digital.gov.eg
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ويتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب الإعفاء.