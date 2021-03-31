«سكاي نيوز»: اللجنة القانونية أعدت صيغة قرار حل البرلمان العراقي

نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن مصادر سياسية خاصة، أن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أعدت صيغة قرار حل البرلمان.وكانت قد دعت رئاسة البرلمان العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، لعقد جلسة، غدا الأربعاء، للتصويت على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.وذكرت رئاسة البرلمان في بيان صحفي وزع مساء اليوم "يعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية".ودعا البيان نواب البرلمان لحضور الجلسة التي "ستعقد منتصف نهار يوم غد للتصويت على قانون الموازنة الذي طال انتظاره طويلا".