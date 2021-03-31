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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل جروب» تطالب سارة التونسي بـ 10 ملايين جنيه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:07 م
الفنانة سارة التونسي
الفنانة سارة التونسي
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوي المطالبة بإلزام الفنانة سارة التونسي، يطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه، للإخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية" لجلسة 13 إبريل المقبل للاستعلام من مكتب العمل عن وجود تصريح لها.

الدعوى أقيمت من المستشار هيثم عباس، دعوى تعويض التي حملت رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادى أمام المحكمة الاقتصادية، بصفته وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، عدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التى عملت في المجال الفنى لعقود، وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في توصيل حقيقة الأمر للكل وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.

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