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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:40 ص
جمجمة ديناصور مفترس
جمجمة ديناصور مفترس
وكالات
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كشف علماء في الأرجنتين النقاب عن جمجمة في حالة جيدة لديناصور آكل للحوم كان يجوب شمال منطقة باتاجونيا قبل حوالي 85 مليون سنة، وكان وحشًا ذا خطم قصير يتمتع بحاسة سمع قوية وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترسًا مخيفًا.

وقال الباحثون، أمس الثلاثاء، إن الديناصور، الذي أُطلق عليه اسم لوكالكان أليوكرانيانوس، كان بطول خمسة أمتار تقريبًا وكان من أنواع عائلة مفترسة من الديناصورات عاشت فى أمريكا الجنوبية وأجزاء أخرى من نصف الكرة الجنوبي خلال العصر الطباشيري.

وربما كان لوكالكان، وتعني الكلمة "من يثير الخوف" في لغة المابوتشي المحلية، منافسًا مباشرًا لديناصور آخر أكبر قليلاً في الحجم، فعلى بعد حوالي 700 متر من مكان اكتشاف جمجمة لوكالكان، عثر العلماء على بقايا ديناصور آخر آكل للحوم من نفس العائلة وهو الديناصور فيافينيتور إكسوني.

وكان حجم ديناصورات هذه العائلة متوسطًا بالمقارنة مع الديناصورات الضخمة آكلة اللحوم مثل التيرانوصور ركس الذي كان يعيش في أمريكا الشمالية بعد حوالي 15 مليون سنة تقريبًا من الفترة التي كان يعيش فيها لوكالكان.

وقال فيدريكو جيانتشيني، عالم الأحياء القديمة في المجلس الوطني للأبحاث العلمية والفنية في الأرجنتين وقائد الدراسة المنشورة في دورية (فيرتيبريت بالنتولوجي): "نعم، إنه أمر غير معتاد أن يكون اثنان من هذه العائلة قد عاشا في نفس المنطقة وفي نفس الوقت تقريبًا".

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