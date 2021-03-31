«الكاظمى» يُغادر بغداد متوجهًا إلى السعودية فى زيارة رسمية

غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الأربعاء، بغداد، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.وقال "الكاظمي" حسب التليفزيون العراقي: إن "زيارتي للسعودية تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة".وأضاف:"أتوجه اليوم للسعودية في زيارة لتوطيد العلاقات المميزة بين البلدين".