«الكاظمى» يُغادر بغداد متوجهًا إلى السعودية فى زيارة رسمية
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:04 ص
منار أحمدطباعة
غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الأربعاء، بغداد، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.
وقال "الكاظمي" حسب التليفزيون العراقي: إن "زيارتي للسعودية تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة".
وأضاف:"أتوجه اليوم للسعودية في زيارة لتوطيد العلاقات المميزة بين البلدين".
وقال "الكاظمي" حسب التليفزيون العراقي: إن "زيارتي للسعودية تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة".
وأضاف:"أتوجه اليوم للسعودية في زيارة لتوطيد العلاقات المميزة بين البلدين".