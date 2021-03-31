وقف مدير المكتب السياحي المصري في برلين عن العمل

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمًا في قضية الفساد المالي والإداري التي جرت فصولها داخل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبها في ألمانيا ترتب عليها استيلاء تكتل شركات السياحة الألماني َQTA على أموال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.وقضت المحكمة بمعاقبة مدير المكتب السياحي بألمانيا بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه.وبراءة كل من المحال الثاني علي رجب محمود والمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل والمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد للعاملين بهيئة التنشيط السياحي من الاتهامات المسندة إليهم.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبوالعيون، نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار فوزي عبدالهادي ممثل النيابة الإدارية، وأمانة سر محمد حسن.وقائع القضية رقم 77 لسنة 62 قضائية عليا بدأت ببلاغ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى النيابة الإدارية للتحقيق في عدم تحصيل عشرين ألف يورو مستحقة علي تكتل شركات السياحة الالمانية QTA لصالح الهيئة خلال استضافة مصر للاجتماع السنوي، وتم تقديم 900 شنطة كهدايا تذكارية للحاضرين بمبلغ 341550 ألف جنيه.وقالت المحكمة إن المخالفة الأولي المنسوبة للمحال الأول، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا والمتمثلة في تقاعسه عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الالماني َQTA، مما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لإلزام الجانب الألماني بدفع مبلغ 20 ألف يورو للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فإن الثابت يقينًا أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمناسبة قيامها بتنظيم مؤتمر تحالف الشركات الالمانية QTA والمنعقد في محافظة الأقصر قامت بعمل عدة اجتماعات تحضيرية قبل انعقاد هذا المؤتمر، حيث تم الاتفاق في هذه الاجتماعات علي تكليفات محددة لأشخاص بعينهم من العاملين بوزارة السياحة والهيئة المذكورة من أجل إخراج هذا الحدث الهام بالشكل اللائق.وفي هذا الصدد أسفر الاجتماع الثاني بتكليف السفير ناصر حمدي، رئيس هيئة تنشيط السياحة ليكون المسئول الرسمي للتواصل مع Thomas Bosl رئيس اتحاد QTA الألماني للعرض عليه بكل البنود التي يتحملها الجانب المصري والبنود الأخري المطلوبة من الجانب الألماني المساهمة فيها، وتم تسليم ملف كامل إلى رئيس الهيئة عن موضوع المؤتمر وكل المراسلات والمكاتبات الورادة من الجانب الالماني بشأنه.وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة بتكليف المحال الأول بدور المنسق العام للمؤتمر ومدير تنظيم الفاعليات، وتمت مخاطبة الجانب الألماني الممثل في تكتل شركات السياحة الألمانية وإخطارهم رسميًا من قبل رئيس الهيئة بأن المحال الأول هو المنسق العام وأن أي تواصل بين الجانبين المصري والألماني يجب أن تتم من خلال هذا الشخص، وأنه سيتابع جميع الأمور والمهام مع جميع الشركات، وسيقوم بإخطار رئيس الهيئة شخصيًا بأي تواصل تم بينهم.وبهذه المثابة تمت مخاطبة المحال الأول من كريستين فورستنرز رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤتمرات والتدريب تخبره عن أمر المساهمة بمبلغ 20 ألف يورو كدعم من الاتحاد في تكاليف المؤتمر، وتضمن هذ الخطاب المرسل أن هذا المبلغ سيندرج تحت بند المساهمة بمبلغ 10 آلاف يورو في تكاليف الحقائب الجلدية التي سيتم توزيعها علي المشاركين وعددها 1200 حقيبة، ومبلغ عشرة آلاف يورو للحناطير والفلوكات النيلية علي أن يقوم المحال بموافاة الجانب الألماني بباقي الإجراءات المتعلقة بالحقائب الجلدية الخاصة بالمشاركين من التكتل، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه، أصبحت ثابتة فى شأنه ثبوتًا يقينيًا.وبالنسبة للمخالفة الثانية التى أسندتها النيابة الإدارية إلى المحال الأول والمتمثلة في قيامه بعرض غير أمين علي رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى حين أن النيابة الإدارية لم تواجه المحال بهذ المخالفة، ولم يتم سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه بشأنها، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق بشأن هذه المخالفة، على النحو الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المخالفة الثانية.وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة والمتمثلة في إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بمؤتمر QTA، فإن الثابت في ضوء ما أبداه من دفوع لها وجاهتها بشأن المثالب التي شابت عملية تسليم وتسلم الأوراق بين غرفة الحفظ وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يترتب عليه فقد بعض تلك المستندات والمحرر بشأنها مكاتبات بين مسئول غرفة الحفظ ومدير الشئون الادارية والمالية بالهيئة، الأمر الذي تأيد بمطالبة المحال رسميًا بتوفير غرفة ملائمة لحفظ تلك المستندات لتضحى المخالفة المنسوبة اليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا.وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة، مدير عام الشئون المالية بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة والمتمثلة في تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات حيال تحصيل مبلغ 20 ألف يورو نظير استضافة الهيئة لمؤتمر QTA، فإن الأوراق أجدبت عن وجود مسئولية في حقها في ضوء عدم إحاطتها بمستند رسمي تستند اليه المحالة في المطالبة واستئداء حق الهيئة في هذا المبلغ، فضلًا عن أن المستند الوحيد الخاص بهذا المبلغ هو الرسالة الإلكترونية (إيميل) التى وجهتها كريستين فورستنرز إلى المحال الأول الذى استأثر بهذه الرسالة ولم يتأخذ أى إجراء بشأنها ولم يحولها إلى أى من المسئولين بالهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعلي الرغم من ذلك فإن المحالة قامت فور علمها بمضمون هذه الرسالة بالعديد من الاجراءات والمكاتبات بغرض تحصيل هذا المبلغ، الأمر الذي ينفي عنها أي شبهة أى تقاعس فى تحصيل المبلغ في ضوء المتاح لها من معلومات ومستندات رسمية، لتضحى المخالفة المنسوبة إليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا.والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع، ويعمل حاليًا أخصائي سياحي، والمتمثلة في أنه بوصفه مدير مكتب برلين للهيئة العامة للتنشيط السياحي في الفترة من 5-2-2011 حتي 4-5-2015 تقاعس عن متابعة ومطالبة اتحاد شركات ومكاتب السياحة الألمانية QTA بسداد مبلغ 20 ألف يورو دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المبالغ.جاءت أوراق القضية قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة الاتهام إلي المحال مطالبة التكتل الألماني QTA بسداد مبلغ عشرين ألف يورو، وأن الأوراق أفصحت بجلاء عن إسناد هذا التكليف للمحال الأول من قبل رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمحال تغدو غير ثابتة في حقه.