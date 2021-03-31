سول: وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا «فايزر-بيونتك»

وصلت الشحنة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك" إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على دخول الشحنة الأولى إلى البلاد.وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الأربعاء أن الشحنة الثانية مكونة من 250 ألف جرعة من اللقاح، مشيرة إلى أنها تعد جزءا من حوالي 13 مليون جرعة حصلت عليها الحكومة من خلال تعاقدها مع شركة "فايزر".وأضافت أنه سيتم استخدام هذه الجرعات لتلقيح المواطنين المسنين الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر وكذلك الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في مرافق كبار السن اعتبارا من غد الخميس.