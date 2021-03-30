تعرف على إمساكية رمضان 2021 في مصر

إمساكية رمضان 2021 في مصر

امساكية رمضان 2021 في مصر

امساكية رمضان 2021 في مصر

امساكية رمضان 2021 في مصر

امساكية رمضان 2021 في مصر

امساكية رمضان 2021 في مصر

اقرأ أيضا:

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن، حيث من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل المقبل، للعام الهجري 1442هـ، وينتهي يوم 12 مايو 2021، فيما يتبقي على حلول شهر رمضان الكريم حوالي 15 يوم، ويقومون المسلمون في شهر رمضان بالصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الزكاة، وفروض الدين الإسلامي.لديكم إمساكية رمضان 2021 في مصر، كما موضح بالتالي:الثلاثاء 13 أبريل المقبل أول أيام شهر رمضانساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، "المغرب 6.21، والعشاء 7.42، والسحور 1.40، وإمساك 3.40، والفجر 4.00، والشروق 5.30، والظهر 11.55، والعصر 3.30".14 ابريل ثاني ايام شهر رمضانساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، "المغرب 6.22، والعشاء 7.42، والسحور 1.39، وإمساك 3.39، والفجر 3.59، والشروق 5.29، والظهر 11.55، والعصر 3.30".15 ابريل 3 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، "المغرب 6.22، والعشاء 7.43، والسحور 1.37، وإمساك 3.37، والفجر 3.57، والشروق 5.28، والظهر 11.55، والعصر 3.30".16 ابريل 4 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، "المغرب 6.23، العشاء 7.44، السحور 1.36، إمساك 3.36، الفجر 3.56، الشروق 5.27، الظهر 11.55، العصر 3.30".17 ابريل 5 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و49 دقيقة، "المغرب 6.24، والعشاء 7.45، والسحور 1.35، وإمساك 3.35، والفجر 3.55، والشروق 5.26، والظهر 11.54، والعصر 3.30".18 ابريل 6 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة، "المغرب 6.24، والعشاء 7.46، والسحور 1.33، وإمساك 3.33، والفجر 3.53، والشروق 5.25، والظهر 11.54، والعصر 3.30".19 ابريل 7 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و53 دقيقة، "المغرب 6.25، والعشاء 7.46، والسحور 1.32، وإمساك 3.32، والفجر 3.52، والشروق 5.24، والظهر 11.54، والعصر 3.30.20 ابريل 8 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و55 دقيقة، "المغرب 6.25، والعشاء 7.47، والسحور 1.31، وإمساك 3.31، والفجر 3.51، والشروق 5.23، والظهر 11.54، والعصر 3.30".21 ابريل 9 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة، "المغرب 6.26، والعشاء 7.48، والسحور 1.29، وإمساك 3.29، والفجر 3.49، والشروق 5.22، والظهر 11.54، والعصر 3.30".22 ابريل 10 رمضانساعات الصوم 14 ساعة و59 دقيقة، "المغرب 6.27، والعشاء 7.49، والسحور 1.28، وإمساك 3.28، والفجر 3.48، والشروق 5.21، والظهر 11.53، والعصر 3.29.23 ابريل 11 رمضانساعات الصوم 15 ساعة ودقيقة، "المغرب 6.27، والعشاء 7.50، والسحور 1.27، وإمساك 3.27، والفجر 3.47، والشروق 5.19، والظهر 11.53، والعصر 3.29".24 ابريل 12 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و2 دقيقة، "المغرب 6.28، والعشاء 7.51، والسحور 1.26، وإمساك 3.26، والفجر 3.46، والشروق 5.18، والظهر 11.53، والعصر 3.29".25 ابريل 13 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و4 دقيقة، "المغرب 6.29، والعشاء 7.52، والسحور 1.24، وإمساك 3.24، والفجر 3.44، والشروق 5.18، والظهر 11.53، والعصر 3.29".26 ابريل 14 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و6 دقيقة، "المغرب 6.29، والعشاء 7.52، والسحور 1.23، وإمساك 3.23، والفجر 3.43، والشروق 5.17، والظهر 11.53، والعصر 3.29".27 ابريل 15 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و8 دقيقة، "المغرب 6.30، والعشاء 7.53، والسحور 1.22، وإمساك 3.22، والفجر 3.42، والشروق 5.16، والظهر 11.52، والعصر 3.29".28 ابريل 16 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة، "المغرب 6.31، والعشاء 7.54، والسحور1.21، وإمساك 3.21، والفجر3.41، والشروق 5.15، والظهر 11.52، والعصر 3.29".29 ابريل 17 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقة، "المغرب 6.31، والعشاء 7.55، والسحور 1.19، وإمساك 3.19، والفجر 3.39، والشروق 5.14، والظهر 11.52، والعصر 3.29".30 ابريل 18 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة، "المغرب 6.32، والعشاء 7.56، والسحور 1.18، وإمساك 3.18، والفجر 3.38، والشروق 5.13، والظهر 11.52، والعصر 3.29".1 مايو 19 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة، "المغرب 6.32، والعشاء 7.57، والسحور 1.17، وإمساك 3.17، والفجر 3.37، والشروق 5.12، والظهر 11.52، والعصر 3.29".2 مايو 20 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و17 دقيقة، "المغرب 6.33، والعشاء 7.58، والسحور 1.16، وإمساك 3.16، والفجر 3.36، والشروق 5.11، والظهر 11.52، والعصر 3.29".3 مايو 21 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و19 دقيقة، "المغرب 6.34، والعشاء 7.59، والسحور1.15، وإمساك 3.15، والفجر3.35، والشروق 5.10، والظهر 11.52، والعصر 3.29".4 مايو 22 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة، "المغرب 6.34، والعشاء 8.00، والسحور 1.13، وإمساك 3.13، والفجر 3.33، والشروق 5.09، والظهر 11.52، والعصر 3.29".5 مايو 23 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة، "المغرب 6.35، والعشاء 8.01، والسحور 1.12، وإمساك 3.12، والفجر3.32، والشروق 5.08، والظهر 11.52، والعصر 3.29".6 مايو 24 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و24 دقيقة، "المغرب 6.36، والعشاء 8.01، والسحور1.11، وإمساك3.11، والفجر3.31، والشروق 5.08، والظهر 11.51، والعصر 3.29".7 مايو 25 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة، "المغرب 6.36، والعشاء 8.02، والسحور1.10، وإمساك 3.10، والفجر 3.30، والشروق 5.07، والظهر 11.51، والعصر 3.28".8 مايو 26 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة، "المغرب 6.37، والعشاء 8.03، والسحور 1.09، وإمساك 3.09، والفجر 3.29، والشروق 5.06، والظهر 11.51، والعصر 3.28".9 مايو 27 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة، "المغرب 6.38، والعشاء 8.04، والسحور 1.08، وإمساك 3.08، والفجر 3.28، والشروق 5.05، والظهر 11.51، والعصر 3.28".10 مايو 28 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة، "المغرب 6.38، والعشاء 8.05، والسحور1.07، وإمساك 3.07، والفجر 3.27، والشروق 5.05، والظهر11.51، والعصر 3.28".11 مايو 29 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة، "المغرب 6.39، والعشاء 8.06، والسحور 1.06، وإمساك 3.06، والفجر 3.26، والشروق 5.04، والظهر 11.51، والعصر 3.28".12 مايو 30 رمضانساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة، "المغرب 6.40، والعشاء 8.07، والسحور 1.05، وإمساك 3.05، والفجر 3.25، والشروق 5.03، والظهر 11.51، والعصر 3.28".