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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على إمساكية رمضان 2021 في مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:03 م
رمضان
رمضان
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن إمساكية رمضان 2021 في مصر، حيث من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل المقبل، للعام الهجري 1442هـ، وينتهي يوم 12 مايو 2021، فيما يتبقي على حلول شهر رمضان الكريم حوالي 15 يوم، ويقومون المسلمون في شهر رمضان بالصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الزكاة، وفروض الدين الإسلامي.

إمساكية رمضان 2021 في مصر

لديكم إمساكية رمضان 2021 في مصر، كما موضح بالتالي:

الثلاثاء 13 أبريل المقبل أول أيام شهر رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، "المغرب 6.21، والعشاء 7.42، والسحور 1.40، وإمساك 3.40، والفجر 4.00، والشروق 5.30، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

14 ابريل ثاني ايام شهر رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، "المغرب 6.22، والعشاء 7.42، والسحور 1.39، وإمساك 3.39، والفجر 3.59، والشروق 5.29، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

15 ابريل 3 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، "المغرب 6.22، والعشاء 7.43، والسحور 1.37، وإمساك 3.37، والفجر 3.57، والشروق 5.28، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

16 ابريل 4 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، "المغرب 6.23، العشاء 7.44، السحور 1.36، إمساك 3.36، الفجر 3.56، الشروق 5.27، الظهر 11.55، العصر 3.30".

17 ابريل 5 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و49 دقيقة، "المغرب 6.24، والعشاء 7.45، والسحور 1.35، وإمساك 3.35، والفجر 3.55، والشروق 5.26، والظهر 11.54، والعصر 3.30".

18 ابريل 6 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة، "المغرب 6.24، والعشاء 7.46، والسحور 1.33، وإمساك 3.33، والفجر 3.53، والشروق 5.25، والظهر 11.54، والعصر 3.30".

19 ابريل 7 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و53 دقيقة، "المغرب 6.25، والعشاء 7.46، والسحور 1.32، وإمساك 3.32، والفجر 3.52، والشروق 5.24، والظهر 11.54، والعصر 3.30.

20 ابريل 8 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و55 دقيقة، "المغرب 6.25، والعشاء 7.47، والسحور 1.31، وإمساك 3.31، والفجر 3.51، والشروق 5.23، والظهر 11.54، والعصر 3.30".

21 ابريل 9 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة، "المغرب 6.26، والعشاء 7.48، والسحور 1.29، وإمساك 3.29، والفجر 3.49، والشروق 5.22، والظهر 11.54، والعصر 3.30".

امساكية رمضان 2021 في مصر

22 ابريل 10 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و59 دقيقة، "المغرب 6.27، والعشاء 7.49، والسحور 1.28، وإمساك 3.28، والفجر 3.48، والشروق 5.21، والظهر 11.53، والعصر 3.29.

23 ابريل 11 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقة، "المغرب 6.27، والعشاء 7.50، والسحور 1.27، وإمساك 3.27، والفجر 3.47، والشروق 5.19، والظهر 11.53، والعصر 3.29".

24 ابريل 12 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و2 دقيقة، "المغرب 6.28، والعشاء 7.51، والسحور 1.26، وإمساك 3.26، والفجر 3.46، والشروق 5.18، والظهر 11.53، والعصر 3.29".

25 ابريل 13 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقيقة، "المغرب 6.29، والعشاء 7.52، والسحور 1.24، وإمساك 3.24، والفجر 3.44، والشروق 5.18، والظهر 11.53، والعصر 3.29".

امساكية رمضان 2021 في مصر

26 ابريل 14 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقيقة، "المغرب 6.29، والعشاء 7.52، والسحور 1.23، وإمساك 3.23، والفجر 3.43، والشروق 5.17، والظهر 11.53، والعصر 3.29".

27 ابريل 15 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقيقة، "المغرب 6.30، والعشاء 7.53، والسحور 1.22، وإمساك 3.22، والفجر 3.42، والشروق 5.16، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

امساكية رمضان 2021 في مصر

28 ابريل 16 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة، "المغرب 6.31، والعشاء 7.54، والسحور1.21، وإمساك 3.21، والفجر3.41، والشروق 5.15، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

29 ابريل 17 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقة، "المغرب 6.31، والعشاء 7.55، والسحور 1.19، وإمساك 3.19، والفجر 3.39، والشروق 5.14، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

30 ابريل 18 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة، "المغرب 6.32، والعشاء 7.56، والسحور 1.18، وإمساك 3.18، والفجر 3.38، والشروق 5.13، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

امساكية رمضان 2021 في مصر

1 مايو 19 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة، "المغرب 6.32، والعشاء 7.57، والسحور 1.17، وإمساك 3.17، والفجر 3.37، والشروق 5.12، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

2 مايو 20 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و17 دقيقة، "المغرب 6.33، والعشاء 7.58، والسحور 1.16، وإمساك 3.16، والفجر 3.36، والشروق 5.11، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

3 مايو 21 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و19 دقيقة، "المغرب 6.34، والعشاء 7.59، والسحور1.15، وإمساك 3.15، والفجر3.35، والشروق 5.10، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

4 مايو 22 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة، "المغرب 6.34، والعشاء 8.00، والسحور 1.13، وإمساك 3.13، والفجر 3.33، والشروق 5.09، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

5 مايو 23 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة، "المغرب 6.35، والعشاء 8.01، والسحور 1.12، وإمساك 3.12، والفجر3.32، والشروق 5.08، والظهر 11.52، والعصر 3.29".

6 مايو 24 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و24 دقيقة، "المغرب 6.36، والعشاء 8.01، والسحور1.11، وإمساك3.11، والفجر3.31، والشروق 5.08، والظهر 11.51، والعصر 3.29".

7 مايو 25 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة، "المغرب 6.36، والعشاء 8.02، والسحور1.10، وإمساك 3.10، والفجر 3.30، والشروق 5.07، والظهر 11.51، والعصر 3.28".

8 مايو 26 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة، "المغرب 6.37، والعشاء 8.03، والسحور 1.09، وإمساك 3.09، والفجر 3.29، والشروق 5.06، والظهر 11.51، والعصر 3.28".

9 مايو 27 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة، "المغرب 6.38، والعشاء 8.04، والسحور 1.08، وإمساك 3.08، والفجر 3.28، والشروق 5.05، والظهر 11.51، والعصر 3.28".

امساكية رمضان 2021 في مصر

10 مايو 28 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة، "المغرب 6.38، والعشاء 8.05، والسحور1.07، وإمساك 3.07، والفجر 3.27، والشروق 5.05، والظهر11.51، والعصر 3.28".

11 مايو 29 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة، "المغرب 6.39، والعشاء 8.06، والسحور 1.06، وإمساك 3.06، والفجر 3.26، والشروق 5.04، والظهر 11.51، والعصر 3.28".

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12 مايو 30 رمضان

ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة، "المغرب 6.40، والعشاء 8.07، والسحور 1.05، وإمساك 3.05، والفجر 3.25، والشروق 5.03، والظهر 11.51، والعصر 3.28".

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