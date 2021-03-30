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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصدرين المصريين» تنظم احتفالية لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات..غدا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:28 م
اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
أسماء إبراهيم
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تنظم جمعية المصدرين المصريين، غدًا الأربعاء احتفالية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمقر الاتحاد للإعلان عن خدماتها الجديدة للشركات ومجتمع المصدرين، بمشاركة كلًا من الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، وأحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، ودينا هلال نائب المدير التنفيذي للجمعية.

و تهدف الاحتفالية إلي إطلاق حزمة جديدة من الخدمات التي تقدمها الجمعية لمجتمع المصدرين والتي تستهدف مساعدة الشركات في التنمية والتطوير المطلوب للتصدير بما يسهم في تعظيم الصادرات المصرية.

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت في الفترة الأخيرة العديد من الخدمات والبرامج التصديرية الرقمية والجديدة بجانب المعارض الافتراضية والتعامل مع التصدير في ظل جائحة كورونا، بجانب خدمات تأهيل الشركات للتصدير من خلال برنامج حاضنة التصدير، المقام بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى خلق جيل جديد من المصدرين.

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